Casas en Venta en Zakynthos Municipal Unit, Grecia

Casa 3 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Ofrece una pequeña villa perfecta en la isla de Zante, parte de un complejo de villas pero t…
$512,761
Casa de campo 1 habitación en Municipio de Zacinto, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 1
Área 200 m²
Número de plantas 1
Casa independiente de 200 metros cuadrados en venta en una parcela de 4700 metros cuadrados …
$351,132
Villa en Municipio de Zacinto, Grecia
Villa
Municipio de Zacinto, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 300 m²
Piso 1/1
Villa de lujo de 300 metros cuadrados con piscina y vistas al mar en Zakynthos A solo 6 km d…
$2,52M
Otium DevelopmentOtium Development
Casa 3 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Ofrece una pequeña villa perfecta en la isla de Zante, parte de un complejo de villas pero t…
$515,350
Villa en Zacinto, Grecia
Villa
Zacinto, Grecia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 9
Área 550 m²
Número de plantas 3
Venta villa de 3 plantas de 550 metros cuadrados en la isla de Zakynthos. La primera planta …
$3,75M
Villa en Municipio de Zacinto, Grecia
Villa
Municipio de Zacinto, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Piso 1/1
Venta una casa unifamiliar de 200 metros cuadrados en una parcela de 4700 metros cuadrados e…
$351,735
Turn KeyTurn Key
Villa 12 habitaciones en Zacinto, Grecia
Villa 12 habitaciones
Zacinto, Grecia
Habitaciones 12
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 9
Área 550 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 550 metros cuadrados en Zante. La planta baja consta de 2 dor…
$3,75M
Villa 9 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Villa 9 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 9
Área 300 m²
Lujo 300 metros cuadrados. Villa con piscina y vistas al mar en Zakynthos A sólo 6 km de la …
$2,52M
Casa 3 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Ofrece una pequeña villa perfecta en la isla de Zante, parte de un complejo de villas pero t…
$515,972
Vienna PropertyVienna Property
Casa 3 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Ofrece una pequeña villa perfecta en la isla de Zante, parte de un complejo de villas pero t…
$515,972
Villa 3 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Número de plantas 2
Complex of 12 high quality 2-storey houses for sale in Zakynthos FOR GOLDEN VISA 250 Fant…
$265,053
