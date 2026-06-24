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Casas de campo del mar en venta en Véria, Grecia

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8 propiedades total found
Casa de campo 7 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 7
Área 400 m²
Venta casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
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Casa de campo 2 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 2
Área 130 m²
En venta en construcción casa de 2 pisos de 130 metros cuadrados en Salónica. El sótano cons…
$188,913
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Casa de campo 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Planta baja …
$767,461
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Value OneValue One
Casa de campo 4 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 4
Área 380 m²
En venta 3 -casa de 380 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisótano consta …
$1,24M
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Casa de campo 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 380 m²
Se vende casa de 3 plantas de 380 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisóta…
$767,461
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Casa de campo en Trilofo, Grecia
Casa de campo
Trilofo, Grecia
Área 250 m²
VentaEn construcción casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónic…
$920,953
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TekceTekce
Casa de campo 6 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 6
Área 430 m²
Venta casa de 3 plantas de 430 metros cuadrados en Salónica. Planta baja consta de 3 dormito…
$531,319
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Casa de campo 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 256 m²
Venta Casa de 3 plantas de 256 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Planta baja …
$566,740
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Parámetros de las propiedades en Véria, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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