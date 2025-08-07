Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Sithonia
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Jardín

Casas de campo con Jardín en venta en Municipality of Sithonia, Grecia

Sithonia Municipal Unit
49
Nikiti
21
Toroni Municipal Unit
7
Neos Marmaras
5
Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 3
Halkidiki, esta excepcional y lujosa casa unifamiliar de 160 metros cuadrados, construida en…
$1,27M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Sithonia, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir