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Villas con Jardín en venta en Municipality of Nea Propontida, Grecia

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Nea Triglia
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Nea Kallikrateia
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Nea Moudania
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1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo con vistas panorámicas al mar | Nea Moudania, Calcídica Una exclusiva villa…
$1,05M
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Nea Propontida, Grecia

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