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Propiedades residenciales en venta en Regional Unit of Phocis, Grecia

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Delphi Municipality
7
Dorida Municipality
4
Municipal Unit of Tolofona
4
Municipal Unit of Delphi
3
11 propiedades total found
Casa de campo en Lilaia, Grecia
Casa de campo
Lilaia, Grecia
Área 250 m²
Venta casa de 1 plantas de 250 metros cuadrados en Arachova. Los propietarios dejarán los mu…
$2,95M
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Apartamento 3 habitaciones en Delfos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Delfos, Grecia
Dormitorios 3
Área 155 m²
En venta Apartamento de 155 metros cuadrados en el centro de Grecia. El apartamento está sit…
$383,730
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Villa en Delfos, Grecia
Villa
Delfos, Grecia
Dormitorios 3
Área 240 m²
Venta villa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Arachova. 1a planta consta de salón con …
$885,531
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TekceTekce
Adosado Adosado en Delphi Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Delphi Municipality, Grecia
Se vende casita de 0 metros cuadrados en Arachova . La casita tiene un nivel. Una magnífica …
$3,84M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Delfos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Delfos, Grecia
Dormitorios 3
Área 151 m²
Venta de maisonette de 151 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 2 niveles…
$301,081
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Casa de campo 4 habitaciones en Delphi Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Delphi Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 430 m²
Venta Casa de 3 plantas de 430 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement consta…
$259,756
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Casa de campo 4 habitaciones en Delphi Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Delphi Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta Casa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Grecia central. Planta baja consta de 2 d…
$177,106
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Villa 5 habitaciones en Dorida Municipality, Grecia
Villa 5 habitaciones
Dorida Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Aegean Breeze II es un conjunto de apartamentos y villas frente …
$413,131
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Villa 2 habitaciones en Glyphada, Grecia
Villa 2 habitaciones
Glyphada, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 360 m²
Número de plantas 2
1 037 / 5 000Translation resultsTranslationEquipped with KNX technology, this smart home off…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Dorida Municipality, Grecia
Villa 4 habitaciones
Dorida Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Número de plantas 2
KEY FEATURE Prime Location: Chania, Crete Island is an emerging destination in the Med…
$298,046
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Adosado Adosado en Glyphada, Grecia
Adosado Adosado
Glyphada, Grecia
Área 132 m²
Piso 1/2
glyphada, Mesonet Sale, 132 sq.m., The status of an object: in the process of construc…
$989,459
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Tipos de propiedades en Regional Unit of Phocis

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of Phocis, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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