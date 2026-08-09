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Apartamentos en venta en Regional Unit of Phocis, Grecia

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Apartamento 3 habitaciones en Delfos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Delfos, Grecia
Dormitorios 3
Área 155 m²
En venta Apartamento de 155 metros cuadrados en el centro de Grecia. El apartamento está sit…
$383,730
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Regional Unit of Phocis, Grecia

con Vista a la montaña
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De lujo
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