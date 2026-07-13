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Casas de campo con piscina en venta en Oraiokastro, Grecia

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1 propiedad total found
Casa de campo 3 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 235 m²
Venta Casa de 3 plantas de 235 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Semi-basemen…
$944,567
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Oraiokastro, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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