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Casas de campo del mar en venta en Oraiokastro, Grecia

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3 propiedades total found
Casa de campo 12 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Casa de campo 12 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 12
Área 650 m²
Se vende casa de 3 plantas de 650 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta b…
$1,65M
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Casa de campo 6 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Área 350 m²
Se vende casa de 2 plantas de 350 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta b…
$1,59M
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Grekodom Development
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Casa de campo 3 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
En venta 3 - casa de una planta de 150 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La pla…
$590,354
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Parámetros de las propiedades en Oraiokastro, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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