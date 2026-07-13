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Casas de campo en la montaña en venta en Oraiokastro, Grecia

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2 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 210 m²
En venta 4 - casa de 210 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sótano consta de …
$708,425
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Casa de campo 6 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Área 350 m²
Se vende casa de 2 plantas de 350 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta b…
$1,59M
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Parámetros de las propiedades en Oraiokastro, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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