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Casas con piscina en Venta en Northern Aegean, Grecia

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Municipality of Western Lesvos
8
Municipality of Mytilene
7
Mytilene Municipal Unit
7
Mitilene
7
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1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Anaxos Skoutarou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anaxos Skoutarou, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en el Dodecanese. La maisonette tiene 3 niveles.…
$1,42M
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Agencia
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Tipos de propiedades en Northern Aegean

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Northern Aegean, Grecia

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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