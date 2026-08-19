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Casas en Venta en Northern Aegean, Grecia

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Chios Municipality
3
Municipality of Mytilene
3
Mytilene Municipal Unit
3
Mitilene
3
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13 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Chrysomilia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Chrysomilia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Encaramado sobre las aguas cristalinas del Egeo, en el pueblo virgen de Kampi en la encantad…
$601,038
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Casa 2 habitaciones en Chrysomilia, Grecia
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Dormitorios 2
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Encaramado sobre las aguas cristalinas del Egeo, en el pueblo virgen de Kampi en la encantad…
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Casa 2 habitaciones en Chrysomilia, Grecia
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Anaxos Skoutarou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anaxos Skoutarou, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en el Dodecanese. La maisonette tiene 3 niveles.…
$1,42M
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Casa de campo 2 habitaciones en Pyrgi, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Pyrgi, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta Casa de 1 planta de 80 metros cuadrados en Islas. La casa consta de 2 dormitorios, sal…
$885,531
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Mytilene, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Mytilene, Grecia
Dormitorios 3
Área 136 m²
Venta de maisonette de 136 metros cuadrados en Islas. La maisonette tiene 2 niveles. Planta …
$427,417
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TekceTekce
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Mytilene, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Mytilene, Grecia
Dormitorios 5
Área 205 m²
Se vende casita de 205 metros cuadrados en las islas. La casita tiene 4 niveles. El semisóta…
$484,091
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Casa de campo 2 habitaciones en Myrina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Myrina, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta Casa de 2 plantas de 80 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de 2 dormitorios…
$325,631
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Casa 3 habitaciones en Quíos, Grecia
Casa 3 habitaciones
Quíos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
La venta es una casa unifamiliar única junto al mar en Nago, Chios, a solo 5 metros del mar,…
$799,211
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Mytilene, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Mytilene, Grecia
Dormitorios 7
Área 440 m²
Venta casa de 3 plantas de 440 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de un dormitori…
$920,953
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Casa de campo 4 habitaciones en Skala Eresou, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Skala Eresou, Grecia
Dormitorios 4
Área 146 m²
Venta 2 plantas de 146 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de un dormitorio, una c…
$1,18M
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Casa de campo 6 habitaciones en Molyvos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Molyvos, Grecia
Dormitorios 6
Área 304 m²
Venta casa de 3 plantas de 304 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de 2 dormitorio…
$826,496
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Casa en Quíos, Grecia
Casa
Quíos, Grecia
Área 88 m²
En uno de los asentamientos más bellos de Chios. En un ambiente verde y tranquilo. Para algu…
$52,338
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Tipos de propiedades en Northern Aegean

casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Northern Aegean, Grecia

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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