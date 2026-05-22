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Casas del mar en Venta en Northern Aegean, Grecia

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Municipality of Western Lesvos
8
Municipality of Mytilene
7
Mytilene Municipal Unit
7
Mitilene
7
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5 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Molyvos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Molyvos, Grecia
Dormitorios 6
Área 304 m²
Venta casa de 3 plantas de 304 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de 2 dormitorio…
$826,496
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Mytilene, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Mytilene, Grecia
Dormitorios 7
Área 440 m²
Venta casa de 3 plantas de 440 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de un dormitori…
$920,953
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Anaxos Skoutarou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anaxos Skoutarou, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en el Dodecanese. La maisonette tiene 3 niveles.…
$1,42M
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International Property AlertInternational Property Alert
Casa de campo 6 habitaciones en Quíos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Quíos, Grecia
Dormitorios 6
Área 377 m²
Venta 5 plantas de 377 metros cuadrados en Islas. Semi-basement consta de salón con cocina, …
$796,978
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Casa 3 habitaciones en Quíos, Grecia
Casa 3 habitaciones
Quíos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
La venta es una casa unifamiliar única junto al mar en Nago, Chios, a solo 5 metros del mar,…
Precio en demanda
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Tipos de propiedades en Northern Aegean

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Northern Aegean, Grecia

con Garaje
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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