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Casas en Venta en Fournoi Korseon Municipality, Grecia

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3 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Chrysomilia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Chrysomilia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Encaramado sobre las aguas cristalinas del Egeo, en el pueblo virgen de Kampi en la encantad…
$603,976
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