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Casas en la montaña en Venta en Northern Aegean, Grecia

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Municipality of Western Lesvos
8
Municipality of Mytilene
7
Mytilene Municipal Unit
7
Mitilene
7
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5 propiedades total found
Casa de campo 2 habitaciones en Pyrgi, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Pyrgi, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta Casa de 1 planta de 80 metros cuadrados en Islas. La casa consta de 2 dormitorios, sal…
$885,531
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Anaxos Skoutarou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anaxos Skoutarou, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en el Dodecanese. La maisonette tiene 3 niveles.…
$1,42M
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Casa de campo 6 habitaciones en Quíos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Quíos, Grecia
Dormitorios 6
Área 377 m²
Venta 5 plantas de 377 metros cuadrados en Islas. Semi-basement consta de salón con cocina, …
$796,978
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Casa de campo 2 habitaciones en Pterounta, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Pterounta, Grecia
Dormitorios 2
Área 142 m²
Venta Casa de 3 plantas de 142 metros cuadrados en Islas. Semi-basement consta de un almacén…
$251,491
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Casa de campo 4 habitaciones en Skala Eresou, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Skala Eresou, Grecia
Dormitorios 4
Área 146 m²
Venta 2 plantas de 146 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de un dormitorio, una c…
$1,18M
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Tipos de propiedades en Northern Aegean

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Northern Aegean, Grecia

con Garaje
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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