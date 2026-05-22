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Casas con garaje en Venta en Northern Aegean, Grecia

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Municipality of Western Lesvos
8
Municipality of Mytilene
7
Mytilene Municipal Unit
7
Mitilene
7
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1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Quíos, Grecia
Casa 3 habitaciones
Quíos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
La venta es una casa unifamiliar única junto al mar en Nago, Chios, a solo 5 metros del mar,…
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Tipos de propiedades en Northern Aegean

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Northern Aegean, Grecia

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con Vistas al mar
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Baratos
De lujo
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