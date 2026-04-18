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Apartamentos con piscina en venta en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecia

2 habitaciones
16
3 habitaciones
19
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2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 171 m²
Venta en construcción dúplex de 171 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en se…
$1,05M
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Grekodom Development
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 4
Área 164 m²
Venta en construcción dúplex de 164 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en se…
$1,02M
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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