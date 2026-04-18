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Apartamentos en la montaña en venta en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecia

2 habitaciones
16
3 habitaciones
19
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5 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 114 m²
Venta apartamento de 114 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la prime…
$448,669
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 105 m²
Venta apartamento de 105 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pl…
$442,766
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 173 m²
En ventaDuplex de 173 metros cuadrados en Atenas El dúplex está situado en el cuarto piso y …
$649,390
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta apartamento de 180 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pl…
$796,978
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Apartamento en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 76 m²
Venta apartamento de 76 metros cuadrados en Atenas. Piso tiene diseño interior. Los propieta…
$253,852
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecia

con Piscina
Baratos
De lujo
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