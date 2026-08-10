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Casas en Venta en Municipality of Thira, Grecia

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Thira Municipal Unit
9
Fira
3
Casa Borrar
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9 propiedades total found
Dúplex 8 habitaciones en Karterados, Grecia
Dúplex 8 habitaciones
Karterados, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Santorini – Dual-residence property, private courtyard & wheelchair accessible – 1/6 Ownersh…
$97,910
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Casa 3 habitaciones en Fira, Grecia
Casa 3 habitaciones
Fira, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Santorini Villa con Jacuzzi – 1/6 Propiedad por €360.000En propietarios.gr, con el modelo de…
$424,671
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Municipality of Thira, Grecia
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Municipality of Thira, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Casa Adosada Moderna | Ubicación Premium en Santorini Ubicación: Santorini — a 2,5 …
$374,989
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LDV InvestLDV Invest
Villa 2 habitaciones en Emporio, Grecia
Villa 2 habitaciones
Emporio, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 750 m²
Número de plantas 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76M
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Casa 4 habitaciones en Fira, Grecia
Casa 4 habitaciones
Fira, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Santorini, Thera: En un lugar único de la isla En construcción Venta Casa 180 metros cuadrad…
$841,224
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Casa en Fira, Grecia
Casa
Fira, Grecia
Área 360 m²
Santorini, Thera: En un lugar único de la isla, 2 casas se venden en construcción, 180 m2 ca…
$1,68M
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Villa 7 habitaciones en Firostefani, Grecia
Villa 7 habitaciones
Firostefani, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Houses for sale in Santorini,  Firostefani. Luxury houses for sale in Santorini. Homes fo…
$811,387
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Villa en Imerovigli, Grecia
Villa
Imerovigli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Our new project, located in Mesaria, consists of twenty-five detached villas with private ga…
Precio en demanda
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Casa 3 habitaciones en Pyrgos Kallistis, Grecia
Casa 3 habitaciones
Pyrgos Kallistis, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Número de plantas 2
Detalles de la propiedad:Ubicación: Pyrgos Kallistis, SantoriniDormitorios: 2Baños: 1Condici…
$301,771
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Tipos de propiedades en Municipality of Thira

villas

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