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Villas en venta en Municipality of Thira, Grecia

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Thira Municipal Unit
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3 propiedades total found
Villa 2 habitaciones en Emporio, Grecia
Villa 2 habitaciones
Emporio, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 750 m²
Número de plantas 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76M
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Villa 7 habitaciones en Firostefani, Grecia
Villa 7 habitaciones
Firostefani, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Houses for sale in Santorini,  Firostefani. Luxury houses for sale in Santorini. Homes fo…
$811,387
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Villa en Imerovigli, Grecia
Villa
Imerovigli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Our new project, located in Mesaria, consists of twenty-five detached villas with private ga…
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Thira, Grecia

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