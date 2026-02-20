Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Fira
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Fira, Grecia

3 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Fira, Grecia
Casa 3 habitaciones
Fira, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Santorini Villa con Jacuzzi – 1/6 Propiedad por €360.000En propietarios.gr, con el modelo de…
Precio en demanda
Casa en Fira, Grecia
Casa
Fira, Grecia
Área 360 m²
Santorini, Thera: En un lugar único de la isla, 2 casas se venden en construcción, 180 m2 ca…
$1,68M
Casa 4 habitaciones en Fira, Grecia
Casa 4 habitaciones
Fira, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Santorini, Thera: En un lugar único de la isla En construcción Venta Casa 180 metros cuadrad…
$841,224
