Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Thira
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Municipality of Thira, Grecia

Thira Municipal Unit
13
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 2 habitaciones en Emporio, Grecia
Villa 2 habitaciones
Emporio, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 750 m²
Número de plantas 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Municipality of Thira

villas

Parámetros de las propiedades en Municipality of Thira, Grecia

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir