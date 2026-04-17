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Adosados en la montaña en Venta en Municipal Unit of Troizinia, Grecia

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3 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 2
Área 50 m²
Venta de maisonette de 50 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. 2a plan…
$212,528
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 2
Área 220 m²
Se vende casita de 220 metros cuadrados en Attica. La casita tiene 2 niveles. El primer piso…
$1,02M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Se vende casita de 240 metros cuadrados en Attica. La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$684,811
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Troizinia, Grecia

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