  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Troizinia
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vistas al mar

Adosados del mar en Venta en Municipal Unit of Troizinia, Grecia

Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 2/3
Venta de maisonette de 116 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. 2…
$269,868
Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Troizinia, Grecia

