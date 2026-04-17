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Casas de campo con piscina en venta en Municipal Unit of Troizinia, Grecia

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3 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 217 m²
Venta Casa de 3 plantas de 217 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$1,36M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta Casa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$2,48M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 280 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 280 metros cuadrados en Attica. Planta baja const…
$1,65M
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Troizinia, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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