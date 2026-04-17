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Casas de campo del mar en venta en Municipal Unit of Troizinia, Grecia

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11 propiedades total found
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 7
Área 342 m²
Venta casa de 3 plantas de 342 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de 2 dormito…
$649,390
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 470 m²
Se vende villa de 4 plantas de 470 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala…
$1,89M
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Casa de campo en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 250 m²
------ Introducción: Descubre la tranquilidad y la sencillez estética en esta exquisita casa…
$590,354
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Casa de campo en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 400 m²
Se vende villa de 400 metros cuadrados en Attica. Una magnífica vista de la ciudad, el mar, …
$1,42M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
Venta Casa de 4 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$1,15M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 217 m²
Venta Casa de 3 plantas de 217 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$1,36M
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Nils OttNils Ott
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta Casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$779,268
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta Casa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$2,48M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 180 m²
Venta Casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitori…
$602,161
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
Venta Casa de 2 plantas de 85 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón, una c…
$436,862
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 360 m²
Se vende villa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de sala …
$1,48M
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Troizinia, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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