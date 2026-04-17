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Casas de campo en la montaña en venta en Municipal Unit of Troizinia, Grecia

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8 propiedades total found
Casa de campo en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 250 m²
------ Introducción: Descubre la tranquilidad y la sencillez estética en esta exquisita casa…
$590,354
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Casa de campo en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 400 m²
Se vende villa de 400 metros cuadrados en Attica. Una magnífica vista de la ciudad, el mar, …
$1,42M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta Casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$779,268
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CoexCoex
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta Casa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$2,48M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 153 m²
Venta Casa de 2 plantas de 153 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón con c…
$578,547
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 280 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 280 metros cuadrados en Attica. Planta baja const…
$1,65M
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Melrose VillasMelrose Villas
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 360 m²
Se vende villa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de sala …
$1,48M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Se vende casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala …
$425,055
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Troizinia, Grecia

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con Piscina
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