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Casas con Terraza en Venta en Municipal Unit of Corinth, Grecia

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1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa 6 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
An exceptional detached house with a total area of 219 sq.m. is available for sale on a 1,65…
$514,506
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Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Corinth, Grecia

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