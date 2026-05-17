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Casas con piscina en Venta en Municipal Unit of Asini, Grecia

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Villa en Municipality of Nafplio, Grecia
Villa
Municipality of Nafplio, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 760 m²
Número de plantas 2
Tolo, Nafplio: Two-storey villa with pool – 1/6 ownership for €109,000! At owners.gr, wit…
$128,778
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Asini, Grecia

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