Casas del mar en Venta en Municipal Unit of Asini, Grecia

2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Newly built luxury villa of 93 sq.m. in Tolo This residence is a modern construction of hig…
$550,022
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 144 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$889,535
