Apartamentos de varios niveles con Terraza en venta en Macedonia and Thrace, Grecia

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Salónica
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Municipality of Thessaloniki
17
Thessaloniki Municipal Unit
17
Municipio de Casandra
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kallithea, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 1/2
El Apartamento A46, con una superficie de 93 m² en Kallithea, Halkidiki, representa una opor…
$312,497
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kallithea, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1/2
El Apartamento A24, con una superficie total de 88 m², es un excelente ejemplo de arquitectu…
$324,223
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1
Descubra este hermoso dúplex de dos niveles ubicado en el encantador pueblo costero de Nikit…
$325,776
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/6
Kalamaria Loft – Thessaloniki Seafront Living Type: Duplex apartment View: Direct sea …
$339,556
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Parámetros de las propiedades en Macedonia and Thrace, Grecia

con Jardín
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