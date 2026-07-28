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Villas en venta en Municipal Unit of Sfakiates, Grecia

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1 propiedad total found
Villa en Lefkada Municipality, Grecia
Villa
Lefkada Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Situado en la ladera sobre la famosa playa de Kathisma, esta excepcional villa de lujo ofrec…
$1,71M
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