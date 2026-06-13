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Permiso de residencia en Grecia

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Plazo de obtención: de 3 meses
Costos: de
$291,563
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Permiso de residencia en Grecia
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Sobre el Programa de Inmigración

El Programa de Visas de Oro

Inversión mínima en inmuebles residenciales o comerciales a partir de 250.000 euros, después de la compra, se puede alquilar y ganar ingresos.

Un permiso de residencia en Grecia le permite visitar más de 187 países de la UE sin visado.

Después de 5 años, puede solicitar residencia permanente, y después de 7 años para la ciudadanía.

Puede incluir a su familia en el programa.

Nuestro equipo proporcionará un catálogo de propiedades aprobadas para la participación en el programa estatal.

En algunas ciudades de Grecia (Athens, Thessaloniki, Mykonos, Santorini) usted puede comprar bienes raíces a partir de 400 euros, el resto para invertir en su negocio.

Seremos un apoyo confiable para usted en la obtención de un permiso de residencia y llevará a cabo todas las etapas para la reubicación exitosa a un hermoso país.

No hay impuesto sobre las ganancias de fuentes externas de ingresos en Grecia.

 

Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 3 meses
Costos
Costos
de
$291,563
Duración
Duración
6 meses
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de
$291,563
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