  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Programas de inmigración
  4. Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE

Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE

Grecia Grecia
Plazo de obtención: de 2 meses
Costos: de
$7,421
;
Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE
Permiso de residencia
Dejar una solicitud

Sobre el Programa de Inmigración

Obtenga un permiso de residencia europeo mediante inversión en bienes raíces en Grecia.

INVEST CAFE acompaña a clientes en cada etapa: selección del objeto, verificación legal, registro de la transacción, obtención de una Visa de Oro, apertura de una cuenta bancaria, soporte fiscal y gestión de bienes raíces.

Trabajamos sólo con desarrolladores y abogados comprobados, ayudando a elegir un objeto tanto para la vida como para la inversión.

Nuestros clientes son familias, inversores y empresarios que quieren salvar su capital, ganar libertad de movimiento y abrir nuevas oportunidades para la vida y el negocio en Europa.

Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 2 meses
Costos
Costos
de
$7,421
Ingresos adicionales
Ingresos adicionales
Hay
Duración
Duración
6 meses
Licencia de empresa consultora: 313989485
Está viendo
Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE
Grecia Grecia
de
$7,421
Pregunte lo que quiera
Presentar su solicitud a un asesor de inmigración
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Volver a Dejar una solicitud
Otros programas de inmigración
Permiso de residencia
Permiso de residencia en Grecia
Permiso de residencia en Grecia
Grecia Grecia
de
$291,563
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 3 meses
El Programa de Visas de Oro Inversión mínima en inmuebles residenciales o comerciales a partir de 250.000 euros, después de la compra, se puede alquilar y ganar ingresos. Un permiso de residencia en Grecia le permite visitar más de 187 países de la UE sin visado. Después de 5 años, …
Agencia
Consulting VP Park SRL
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Consulting VP Park SRL
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Telegram Escribir en Telegram
Permiso de residencia
Permiso de residencia en Grecia
Permiso de residencia en Grecia
Grecia Grecia
de
$5,702
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 2 meses
El programa Griego Digital Nomad Visa está diseñado para ciudadanos no europeos que trabajan a distancia para una empresa extranjera o realizan su propio negocio en línea fuera de Grecia.El programa le permite vivir legalmente en Grecia, viajar a los países de Schengen y disfrutar del modo d…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud