Permiso de residencia en Grecia

Sobre el Programa de Inmigración

El programa Griego Digital Nomad Visa está diseñado para ciudadanos no europeos que trabajan a distancia para una empresa extranjera o realizan su propio negocio en línea fuera de Grecia.

El programa le permite vivir legalmente en Grecia, viajar a los países de Schengen y disfrutar del modo de vida europeo, manteniendo el trabajo y los ingresos fuera del país.

Inicialmente, se expide una visa nacional Digital Nomad, después de la cual puede obtener un permiso de residencia de dos años con la posibilidad de renovación manteniendo las condiciones del programa.