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Propiedades residenciales en venta en Ierapetra, Grecia

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apartamentos
5
casas independientes
5
35 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Koutsouras, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Koutsouras, Grecia
Dormitorios 4
Área 223 m²
Se vende casita de 223 metros cuadrados en Creta .La casita tiene 3 niveles. El primer piso …
$578,547
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kavousi, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kavousi, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta de maisonette de 70 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Planta b…
$85,389
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Villa en Ierapetra, Grecia
Villa
Ierapetra, Grecia
Dormitorios 4
Área 312 m²
Venta hermosa villa independiente en la costa suroeste de Creta, a 2 kms de la ciudad y la p…
$742,667
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TekceTekce
Villa en Municipality of Ierapetra, Grecia
Villa
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 4
Área 223 m²
Venta villa de 3 plantas de 223 metros cuadrados en Creta. El sótano consta de salón, un bañ…
$578,547
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Villa en Makrigialos, Grecia
Villa
Makrigialos, Grecia
Área 400 m²
Dos lujosas villas en venta con una superficie total de 400 metros cuadrados, incluyendo los…
$2,53M
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Villa en Makrigialos, Grecia
Villa
Makrigialos, Grecia
Área 340 m²
Se vende villa de 2 plantas y 3 apartamentos en planta baja dentro de la parcela en Koutsoun…
$2,18M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Ierapetra, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta de maisonette de 75 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-bas…
$183,010
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Casa de campo 4 habitaciones en Makrigialos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Makrigialos, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta antigua construcción Casa de 1 plantas de 250 metros cuadrados en Creta. La casa const…
$82,650
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Villa en Ierapetra, Grecia
Villa
Ierapetra, Grecia
Área 142 m²
Dos hermosas villas ubicadas a solo 2.000 metros del mar están disponibles para la venta. La…
$869,002
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Villa en Kavousi, Grecia
Villa
Kavousi, Grecia
Dormitorios 3
Área 114 m²
Villa de lujo con 3 dormitorios, 114 m2, situada en una parcela privada de 4,136 m2 con un e…
$1,09M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Ierapetra, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta de maisonette de 75 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-bas…
$194,817
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Casa de campo 3 habitaciones en Koutsouras, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Koutsouras, Grecia
Dormitorios 3
Área 160 m²
Venta casa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en Creta. Semi-basement consta de un almacén…
$531,319
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Apartamento 2 habitaciones en Ierapetra, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Ierapetra, Grecia
Dormitorios 2
Área 135 m²
Venta apartamento de 135 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la 4a pla…
$554,933
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Casa de campo 4 habitaciones en Kavousi, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Kavousi, Grecia
Dormitorios 4
Área 192 m²
En venta 3 -casa de 192 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de un dormitorio, u…
$589,174
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Ierapetra, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta de maisonette de 75 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-bas…
$188,913
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Villa en Makrigialos, Grecia
Villa
Makrigialos, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta villa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de un dormitor…
Precio en demanda
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Villa en Makrigialos, Grecia
Villa
Makrigialos, Grecia
Área 142 m²
Dos hermosas villas de 1000m del mar. Las propiedades se venden fuera del plan, con un permi…
$869,002
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Ierapetra, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta de maisonette de 75 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-bas…
$200,720
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Ierapetra, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta apartamento de 140 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la primer…
$342,406
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Apartamento 2 habitaciones en Ierapetra, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Ierapetra, Grecia
Dormitorios 2
Área 110 m²
Venta apartamento de 110 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la 4a pla…
$479,877
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Casa de campo 4 habitaciones en Ierapetra, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Ierapetra, Grecia
Dormitorios 4
Área 150 m²
Venta antigua casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de 2 do…
$224,335
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Ierapetra, Grecia
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Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta de maisonette de 75 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-bas…
$183,010
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Villa en Koutsouras, Grecia
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Koutsouras, Grecia
Área 140 m²
Venta de una hermosa maisonette frente al mar de 140 metros cuadrados situada en el sureste …
$1,83M
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Ierapetra, Grecia
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Dormitorios 3
Área 154 m²
Venta apartamento de 154 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la primer…
$295,177
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Villa en Makrigialos, Grecia
Villa
Makrigialos, Grecia
Área 510 m²
Venta de un complejo en construcción de 3 villas de 170 metros cuadrados cada uno en parcela…
$3,78M
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Adosado Adosado 1 habitacion en Ierapetra, Grecia
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Ierapetra, Grecia
Dormitorios 1
Área 59 m²
Venta de maisonette de 59 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Planta b…
$177,106
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Apartamento 3 habitaciones en Ierapetra, Grecia
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Ierapetra, Grecia
Dormitorios 3
Área 107 m²
En venta Apartamento de 107 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en el 1er…
$315,249
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Villa en Municipality of Ierapetra, Grecia
Villa
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 4
Área 216 m²
Villa en venta en Makrigialos, Lasithi (Crete) Chalet único de 216 metros cuadrados en un mo…
$602,161
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Makrigialos, Grecia
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Makrigialos, Grecia
Dormitorios 4
Área 120 m²
Venta antigua maisonette de construcción de 120 metros cuadrados en Creta. La maisonette tie…
$88,553
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Apartamento 2 habitaciones en Ierapetra, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Ierapetra, Grecia
Dormitorios 2
Área 81 m²
Venta apartamento de 81 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la tercera…
$230,238
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