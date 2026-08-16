Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Eastern Macedonia and Thrace
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia

;
Kavala Municipality
23
Kavala
22
Thassos Municipality
29
Nestos Municipality
3
Mostrar más
67 propiedades total found
Propiedad comercial en Skala Kallirachis, Grecia
Propiedad comercial
Skala Kallirachis, Grecia
Código de propiedad: 11112 - Venta en Thasos Skala Kallirachis por € 450.000 . Esta empresa …
$523,994
Dejar una solicitud
Hotel en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Hotel
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 17
Código de propiedad: 11283 - Hotel FOR SALE in Thasos Chrisi Akti por 2.000.000 €. Este hote…
$2,29M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Skala Rachoniou, Grecia
Propiedad comercial
Skala Rachoniou, Grecia
Código de propiedad: 1379 - Business FOR SALE in Thasos Skala Rachoniou por € 1.200.000 . Es…
$1,41M
Dejar una solicitud
De inversiones en Skala Marion, Grecia
De inversiones
Skala Marion, Grecia
Código de propiedad: 11451 - Edificio para la venta en Thasos Skala Marion por € 165.000 . E…
$193,851
Dejar una solicitud
Hotel en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Hotel
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 24
Código de propiedad: 11667 - Hotel FOR SALE in Thasos Chrisi Akti por € 1.600.000 . Este hot…
$1,86M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 16 m² en Drama Municipality, Grecia
Propiedad comercial 16 m²
Drama Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 16 m²
Drama, Center: Una plaza de aparcamiento cerrado está en venta en la planta baja cerca de PP…
$21,937
Dejar una solicitud
TekceTekce
Hotel en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Hotel
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Código de propiedad: 11331 - Hotel FOR SALE in Thasos Chrisi Akti por 2.000.000 €. Este hote…
$2,35M
Dejar una solicitud
Hotel en Potos, Grecia
Hotel
Potos, Grecia
Código de propiedad: 11901 - Hotel FOR SALE in Thasos Potos por € 1.700.000 . Esta 500.00 me…
$1,94M
Dejar una solicitud
De inversiones en Skala Kallirachis, Grecia
De inversiones
Skala Kallirachis, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Código de propiedad: 11896 - Edificio para la venta en Thasos Skala Kallirachis por € 840.00…
$960,174
Dejar una solicitud
Hotel en Thassos Municipality, Grecia
Hotel
Thassos Municipality, Grecia
Dormitorios 8
Código de propiedad: 1602 - Hotel FOR SALE in Thasos Mikros Prinos por € 1.200.000 . Esta 60…
$1,41M
Dejar una solicitud
Hotel en Skala Rachoniou, Grecia
Hotel
Skala Rachoniou, Grecia
Dormitorios 24
Nº de cuartos de baño 12
Código de propiedad: 11897 - Hotel FOR SALE in Thasos Skala Rachoniou por € 2.460.000 . Este…
$2,81M
Dejar una solicitud
Hotel en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Hotel
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Código de propiedad: 11565 - Hotel FOR SALE in Thasos Chrisi Akti por € 1.000.000 . Esta 200…
$1,17M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Prinos, Grecia
Propiedad comercial
Prinos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Villa de lujo de 210 metros cuadrados. en Prinos de Thassos, construido en una parcela de 23…
$822,398
Dejar una solicitud
Hotel en Skala Rachoniou, Grecia
Hotel
Skala Rachoniou, Grecia
Hotel en la zona de Skala Rachoni en Thassos. Tiene una superficie total de 1052,22 metros c…
$4,11M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 108 m² en Kavala Municipality, Grecia
Propiedad comercial 108 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Área 108 m²
Kavala, Center: Venta de cadetes, bar todo el día, 108 metros cuadrados de gran visibilidad …
$139,998
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 375 m² en Pontolivado, Grecia
Propiedad comercial 375 m²
Pontolivado, Grecia
Habitaciones 1
Área 375 m²
Chrysoupoli, Podolivado: POLYSELLES en venta Espacio profesional industrial 375 metros cuadr…
$346,376
Dejar una solicitud
Oficina 108 m² en Kavala Municipality, Grecia
Oficina 108 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Área 108 m²
Piso 5
Kavala, Center: Venta de techo profesional 108 metros cuadrados fachada en la 5a planta con …
$278,833
Dejar una solicitud
Hotel en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Hotel
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Edificio inacabado de tres pisos 399sq.m. frente al mar en el área de Koinyra en Thassos. En…
$622,673
Dejar una solicitud
De inversiones en Skala Rachoniou, Grecia
De inversiones
Skala Rachoniou, Grecia
Código de propiedad: 11780 - Building FOR SALE in Thasos Skala Rachoniou por € 710.000 . Est…
$826,746
Dejar una solicitud
Hotel en Skala Rachoniou, Grecia
Hotel
Skala Rachoniou, Grecia
Dormitorios 18
Código de propiedad: 11860 - Hotel FOR SALE in Thasos Skala Rachoniou por € 2.800.000 . Este…
$3,20M
Dejar una solicitud
Hotel 484 m² en Nea Peramos, Grecia
Hotel 484 m²
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 18
Área 484 m²
Piso 4
Eleftheres, Nea Peramos: EDIFICIO para hotel en venta con vista al mar 484 metros cuadrados …
$1,27M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 500 m² en Nestos Municipality, Grecia
Propiedad comercial 500 m²
Nestos Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 500 m²
Caballo, Nuevo Carnaval: ¡Eureka! Consta de 1 gran espacio, oficina, zona de espera, almacén…
$1,15M
Dejar una solicitud
Hotel 1 054 m² en Potamia, Grecia
Hotel 1 054 m²
Potamia, Grecia
Área 1 054 m²
Property Code: HPS5744 - Hotel FOR SALE in Thasos Potamia for € 3.000.000 . This 1054.00 sq…
$3,45M
Dejar una solicitud
Hotel en Potos, Grecia
Hotel
Potos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Código de propiedad: 11377 - Hotel FOR SALE in Thasos Potos por € 275.000 . Esta 120.00 metr…
$323,085
Dejar una solicitud
Hotel en Limenaria, Grecia
Hotel
Limenaria, Grecia
Dormitorios 18
A sólo 100 metros del mar, se ofrece un hotel de tres niveles totalmente renovado de 750 met…
$2,06M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Skala Marion, Grecia
Propiedad comercial
Skala Marion, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Código de propiedad: 11821 - Chalet en venta en Thasos Skala Marion por € 865.000 . Esta Vil…
$990,149
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Prinos, Grecia
Propiedad comercial
Prinos, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Código de propiedad: 11777 - Villa FOR SALE in Thasos Prinos por € 295.000 . Esta Villa amue…
$367,160
Dejar una solicitud
Almacén 1 000 m² en Kirinides, Grecia
Almacén 1 000 m²
Kirinides, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 000 m²
Venta edificio autónomo 2000 metros cuadrados en una parcela de 5000 metros cuadrados en la …
$946,377
Dejar una solicitud
Propiedad comercial en Tasos, Grecia
Propiedad comercial
Tasos, Grecia
Código de propiedad: 11350 - Venta en Thasos Limenas por € 70.000 . Este negocio amueblado d…
$80,367
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 120 m² en Kavala Municipality, Grecia
Propiedad comercial 120 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 120 m²
Kavala, Centro: Venta Restaurante Compañía 120 metros cuadrados renovado con nuevo y complet…
$52,577
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Eastern Macedonia and Thrace

hoteles
oficinas
inversiones inmobiliarias
almacenes
Realting.com
Ir