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Inversiones Inmobiliarias en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia

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Thassos Municipality
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6 propiedades total found
De inversiones en Skala Marion, Grecia
De inversiones
Skala Marion, Grecia
Código de propiedad: 11451 - Edificio para la venta en Thasos Skala Marion por € 165.000 . E…
$193,851
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De inversiones en Skala Kallirachis, Grecia
De inversiones
Skala Kallirachis, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Código de propiedad: 11896 - Edificio para la venta en Thasos Skala Kallirachis por € 840.00…
$960,174
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De inversiones en Skala Rachoniou, Grecia
De inversiones
Skala Rachoniou, Grecia
Código de propiedad: 11780 - Building FOR SALE in Thasos Skala Rachoniou por € 710.000 . Est…
$826,746
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De inversiones en Rachoni, Grecia
De inversiones
Rachoni, Grecia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 1380 - Edificio para la venta en Thasos Rachoni por € 180.000 . Este 45…
$188,373
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De inversiones en Kastro, Grecia
De inversiones
Kastro, Grecia
This is a small complex of 3 villas by the sea (10 meters from the sea) on the island of Tha…
$1,62M
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De inversiones en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
De inversiones
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Código de propiedad: 1367 - Edificio para la venta por € 590.000 . Este 470 metros cuadrados…
$617,446
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Tipos de propiedades en Eastern Macedonia and Thrace

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