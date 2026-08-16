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Hoteles en venta en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia

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Thassos Municipality
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23 propiedades total found
Hotel en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Hotel
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 17
Código de propiedad: 11283 - Hotel FOR SALE in Thasos Chrisi Akti por 2.000.000 €. Este hote…
$2,29M
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Hotel en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Hotel
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 24
Código de propiedad: 11667 - Hotel FOR SALE in Thasos Chrisi Akti por € 1.600.000 . Este hot…
$1,86M
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Hotel en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Hotel
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Código de propiedad: 11331 - Hotel FOR SALE in Thasos Chrisi Akti por 2.000.000 €. Este hote…
$2,35M
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Hotel en Potos, Grecia
Hotel
Potos, Grecia
Código de propiedad: 11901 - Hotel FOR SALE in Thasos Potos por € 1.700.000 . Esta 500.00 me…
$1,94M
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Hotel en Thassos Municipality, Grecia
Hotel
Thassos Municipality, Grecia
Dormitorios 8
Código de propiedad: 1602 - Hotel FOR SALE in Thasos Mikros Prinos por € 1.200.000 . Esta 60…
$1,41M
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Hotel en Skala Rachoniou, Grecia
Hotel
Skala Rachoniou, Grecia
Dormitorios 24
Nº de cuartos de baño 12
Código de propiedad: 11897 - Hotel FOR SALE in Thasos Skala Rachoniou por € 2.460.000 . Este…
$2,81M
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TekceTekce
Hotel en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Hotel
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Código de propiedad: 11565 - Hotel FOR SALE in Thasos Chrisi Akti por € 1.000.000 . Esta 200…
$1,17M
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Hotel en Skala Rachoniou, Grecia
Hotel
Skala Rachoniou, Grecia
Hotel en la zona de Skala Rachoni en Thassos. Tiene una superficie total de 1052,22 metros c…
$4,11M
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Hotel en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Hotel
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Edificio inacabado de tres pisos 399sq.m. frente al mar en el área de Koinyra en Thassos. En…
$622,673
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Hotel en Skala Rachoniou, Grecia
Hotel
Skala Rachoniou, Grecia
Dormitorios 18
Código de propiedad: 11860 - Hotel FOR SALE in Thasos Skala Rachoniou por € 2.800.000 . Este…
$3,20M
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Hotel 484 m² en Nea Peramos, Grecia
Hotel 484 m²
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 18
Área 484 m²
Piso 4
Eleftheres, Nea Peramos: EDIFICIO para hotel en venta con vista al mar 484 metros cuadrados …
$1,27M
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Hotel 1 054 m² en Potamia, Grecia
Hotel 1 054 m²
Potamia, Grecia
Área 1 054 m²
Property Code: HPS5744 - Hotel FOR SALE in Thasos Potamia for € 3.000.000 . This 1054.00 sq…
$3,45M
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Hotel en Potos, Grecia
Hotel
Potos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Código de propiedad: 11377 - Hotel FOR SALE in Thasos Potos por € 275.000 . Esta 120.00 metr…
$323,085
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Hotel en Limenaria, Grecia
Hotel
Limenaria, Grecia
Dormitorios 18
A sólo 100 metros del mar, se ofrece un hotel de tres niveles totalmente renovado de 750 met…
$2,06M
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Hotel 500 m² en Kavala Municipality, Grecia
Hotel 500 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 14
Nº de cuartos de baño 14
Área 500 m²
Piso 3
N. Rider, Rider: Un negocio de hotel está en venta en el centro de Kavala. Cuenta con 14 hab…
$1,75M
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Hotel 450 m² en Thassos Municipality, Grecia
Hotel 450 m²
Thassos Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Área 450 m²
Piso 2
Thassos, Sotiras: lujoso hotel de 450 metros cuadrados en 425 metros cuadrados. Parcela con …
$471,533
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Hotel en Limenaria, Grecia
Hotel
Limenaria, Grecia
Código de propiedad: 11763 - Hotel FOR SALE in Thasos Potos por € 860.000 . Este hotel amueb…
$995,156
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Hotel en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Hotel
Eastern Macedonia and Thrace, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Código de propiedad: 11703 - Hotel FOR SALE in Thasos Koinira por € 650.000 . Este hotel amu…
$763,326
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Hotel 650 m² en Skala Potamias, Grecia
Hotel 650 m²
Skala Potamias, Grecia
Habitaciones 11
Área 650 m²
Piso 3
Thassos, Chrysi Akti: En venta Hotel 650sq.m. en 650sq.m. parcela en un lugar privilegiado d…
$1,83M
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Hotel 650 m² en Nea Irakleitsa, Grecia
Hotel 650 m²
Nea Irakleitsa, Grecia
Habitaciones 15
Área 650 m²
En venta en Nea Iraklitsa, Kavala, un hotel boutique frente al mar totalmente funcional de 1…
$2,62M
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Hotel 724 m² en Kavala Municipality, Grecia
Hotel 724 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 17
Área 724 m²
Piso 7
Nuevo bulding para Hotel en venta en el Centro, Kavala de la Prefectura de Kavala por 1.200.…
$1,26M
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Hotel 481 m² en Skala Potamias, Grecia
Hotel 481 m²
Skala Potamias, Grecia
Habitaciones 21
Área 481 m²
Piso 3
Thassos, Epist. Street of Thasos-Lymenaria INVESTMENTO EYKERIA HOTEL - A) Descripción genera…
$1,47M
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Hotel 377 m² en Skala Potamias, Grecia
Hotel 377 m²
Skala Potamias, Grecia
Habitaciones 7
Área 377 m²
VENTA BACH HOTEL EN SKALA POTAMIAS THASOS PLOT 920 TM. CONSECUENCIAS DEL MAIN BUILDING CAFE …
$1,57M
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Tipos de propiedades en Eastern Macedonia and Thrace

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