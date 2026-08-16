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Oficinas en Venta en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia

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Kavala Municipality
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Kavala
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4 propiedades total found
Oficina 108 m² en Kavala Municipality, Grecia
Oficina 108 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Área 108 m²
Piso 5
Kavala, Center: Venta de techo profesional 108 metros cuadrados fachada en la 5a planta con …
$278,833
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Oficina 56 m² en Kavala Municipality, Grecia
Oficina 56 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 3
Kavala, Centro: Oficina totalmente reformada 56 metros cuadrados en la tercera planta con as…
$157,730
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Oficina 200 m² en Kavala Municipality, Grecia
Oficina 200 m²
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Área 200 m²
Piso 1
Kavala, Center: En venta apartamento piso, un espacio profesional de 200 metros cuadrados si…
$315,459
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Oficina 60 m² en Drama Municipality, Grecia
Oficina 60 m²
Drama Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Área 60 m²
Piso 2
Drama, Center: Venta Oficina 60 metros cuadrados situado en el segundo edificio con ascensor…
$208,203
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Tipos de propiedades en Eastern Macedonia and Thrace

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