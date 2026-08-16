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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia

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Agios Nikolaos Municipal Unit
78
Neapoli Municipal Unit
13
Agios Nikolaos
21
93 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Discover unparalleled luxury at Hilltop Branded Apartments in Elounda Hills, Crete, where an…
$2,03M
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Villa en Milatos, Grecia
Villa
Milatos, Grecia
Dormitorios 4
Área 114 m²
En venta en construcción 2 - villa de 114 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta d…
$315,249
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Apartamento 1 habitacion en Epano Elounda, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Epano Elounda, Grecia
Dormitorios 1
Área 40 m²
🏢 Residencias Aelia Elounda – Apartamento A2 Elounda, Agios Nikolaos, Crete Aelia Elounda R…
$209,089
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 1 habitacion en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 1
Área 65 m²
Venta apartamento de 65 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la segunda…
$342,406
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta villa de 2 plantas de 130 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de salón con c…
$369,372
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 61 m²
A sólo 50 metros de una playa de arena, cafés junto al mar, tabernas y restaurantes, este ap…
$395,537
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TekceTekce
Apartamento en Epano Elounda, Grecia
Apartamento
Epano Elounda, Grecia
Área 80 m²
Residencias Aelia Elounda – Apartamentos A6 Elounda, Agios Nikolaos, Crete Aelia Elounda Res…
$452,850
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Apartamento 2 habitaciones en Kritsa, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kritsa, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
En venta Apartamento de 75 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en el 1er …
$118,071
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Villa en Vrachasi, Grecia
Villa
Vrachasi, Grecia
Dormitorios 4
Área 380 m²
En venta en construcción 3-almacén villa de 380 metros cuadrados en Creta. El semi-sótano co…
$1,13M
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Área 480 m²
Villa incompleta en venta en la zona de Agios Nikolaos. La villa está a solo 200 metros del …
$767,461
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Villa en Vrouchas, Grecia
Villa
Vrouchas, Grecia
Área 220 m²
Hermosa Villa en venta en un pueblo tradicional de Creta Esta encantadora villa de 220 metro…
$1,53M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Vrouchas, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vrouchas, Grecia
Dormitorios 4
Área 140 m²
Venta Maisonette en Vlychadia – Mar Vista sobre el Mar Cretan A sólo 350 metros del mar, est…
$434,175
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Apartamento en Epano Elounda, Grecia
Apartamento
Epano Elounda, Grecia
Área 88 m²
Hilltop Apartments: Los apartamentos en la cima de la colina son algunos apartamentos muy am…
$1,02M
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Villa en Milatos, Grecia
Villa
Milatos, Grecia
Área 250 m²
Villa en venta en Milatos, Creta En una tranquila ladera cerca de Milatos se encuentra esta …
$922,509
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta dúplex de 110 metros cuadrados en Creta. El dúplex está situado en 2a planta y 3a plan…
$578,429
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Villa en Milatos, Grecia
Villa
Milatos, Grecia
Dormitorios 3
Área 250 m²
Venta – Villa de lujo en la playa de Milatos, Lasithi, Creta Descubre una villa de 250 m2 en…
$1,77M
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Villa en Epano Elounda, Grecia
Villa
Epano Elounda, Grecia
Área 1 200 m²
Venta de una villa única en el paraíso de la Bahía de Mirabello. La villa se encuentra en la…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Milatos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Milatos, Grecia
Dormitorios 2
Área 56 m²
Venta en construcción apartamento de 56 metros cuadrados en Creta. El apartamento tiene 2 ni…
$265,659
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 3
Área 124 m²
Venta villa de 3 plantas de 124 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de salón con c…
$582,215
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Casa de campo 2 habitaciones en Milatos, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Milatos, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta Casa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de un dormitori…
$324,695
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Área 357 m²
Venta una elegante villa de 357 metros cuadrados en la fase de construcción! La villa se enc…
$1,12M
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 270 m²
En venta 2 - villa de 270 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de sala de estar …
$2,24M
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Apartamento 1 habitacion en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 1
Área 33 m²
Situado a sólo 50 metros de playas de arena, cafés junto al mar, tavernas y restaurantes, es…
$216,995
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Villa en Vrouchas, Grecia
Villa
Vrouchas, Grecia
Área 120 m²
Retiro moderno en el pintoresco Pano Loumas Ubicado en la encantadora campiña de Pano Loumas…
$627,268
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Property Code: HPS4197 - Villa FOR SALE in Agios Nikolaos Rousa Limni for € 680.000 . This …
$782,580
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Adosado Adosado 1 habitacion en Milatos, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Milatos, Grecia
Dormitorios 1
Área 60 m²
Venta de maisonette de 60 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Planta b…
$106,264
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Casa de campo 4 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta Casa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de 3 dormitorio…
Precio en demanda
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 200 m²
En venta en construcción villa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en Creta. El semisótano …
$818,231
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
En venta 2 - villa de 200 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de sala de estar …
$2,60M
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Dormitorios 3
Área 200 m²
En venta 3-almacén villa de 200 metros cuadrados en Creta. El semisótano consta de un dormit…
$1,30M
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Tipos de propiedades en Municipality of Agios Nikolaos

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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