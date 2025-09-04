Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Adosados con piscina en Venta en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia

Agios Nikolaos Municipal Unit
20
Neapoli Municipal Unit
11
Vrachasi Municipal Unit
3
3 propiedades total found
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 1
Venta Maisonette en Vlychadia – Mar Vista sobre el Mar Cretan A sólo 350 metros del mar, est…
$421,359
Adosado Adosado 11 habitaciones en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Adosado Adosado 11 habitaciones
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Piso -1/2
Venta de maisonette de 400 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-ba…
$1,76M
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso -2/4
🌟 Exquisita Maisonette de 4 niveles con piscina privada & panorámico Vistas en Lassithi, Cre…
$642,572
Parámetros de las propiedades en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia

