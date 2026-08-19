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Propiedades residenciales en venta en Neapoli Municipal Unit, Grecia

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casas independientes
12
13 propiedades total found
Villa en Milatos, Grecia
Villa
Milatos, Grecia
Área 250 m²
Villa en venta en Milatos, Creta En una tranquila ladera cerca de Milatos se encuentra esta …
$922,509
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Adosado Adosado 1 habitacion en Milatos, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Milatos, Grecia
Dormitorios 1
Área 60 m²
Venta de maisonette de 60 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Planta b…
$106,264
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Villa en Milatos, Grecia
Villa
Milatos, Grecia
Dormitorios 4
Área 114 m²
En venta en construcción 2 - villa de 114 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta d…
$315,249
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Adosado Adosado 7 habitaciones en Milatos, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Milatos, Grecia
Dormitorios 7
Área 400 m²
Venta de maisonette de 400 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-ba…
$1,77M
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Villa en Milatos, Grecia
Villa
Milatos, Grecia
Dormitorios 3
Área 192 m²
Venta villa de 2 plantas de 192 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de salón con c…
$447,489
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Casa de campo en Milatos, Grecia
Casa de campo
Milatos, Grecia
Área 288 m²
Venta casa independiente de piedra con una superficie total de 288 metros cuadrados en plant…
$885,531
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Casa de campo 2 habitaciones en Milatos, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Milatos, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta Casa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de un dormitori…
$324,695
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta villa de 2 plantas de 130 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de salón con c…
$369,372
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Villa en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 120 m²
Venta villa de 2 plantas de 120 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de salón con c…
$377,827
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Villa en Milatos, Grecia
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Milatos, Grecia
Dormitorios 3
Área 250 m²
Venta – Villa de lujo en la playa de Milatos, Lasithi, Creta Descubre una villa de 250 m2 en…
$1,77M
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Villa en Milatos, Grecia
Villa
Milatos, Grecia
Área 78 m²
Villa en venta con vistas al mar en Milatos, Creta En un rincón tranquilo de Creta, entre la…
$428,462
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 110 m²
Venta de maisonette de 110 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Planta …
$366,020
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Apartamento 2 habitaciones en Milatos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Milatos, Grecia
Dormitorios 2
Área 56 m²
Venta en construcción apartamento de 56 metros cuadrados en Creta. El apartamento tiene 2 ni…
$265,659
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Parámetros de las propiedades en Neapoli Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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