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Propiedades residenciales en venta en Agios Nikolaos, Grecia

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apartamentos
7
casas independientes
14
29 propiedades total found
Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 323 m²
Código de propiedad: HPS4691 - Villa FOR SALE in Sithonia Agios Nikolaos for € 725.000 . Est…
$844,716
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Área 600 m²
Villa principal 400 metros cuadrados, parcela 3.500 metros cuadrados: Planta baja: 1 salón c…
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Casa de campo 5 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 5
Área 380 m²
Venta casa de 3 plantas de 380 metros cuadrados en Creta. Semi-basement consta de un dormito…
$1,07M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Área 433 m²
La propiedad se encuentra en el mejor lugar en la cima de una colina con vistas a la bahía d…
$1,12M
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 5
Área 307 m²
En venta 2-almacén villa de 307 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de dormitor…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 1
Área 33 m²
Situado a sólo 50 metros de playas de arena, cafés junto al mar, tavernas y restaurantes, es…
$216,995
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LDV InvestLDV Invest
Casa de campo 4 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta Casa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de 3 dormitorio…
Precio en demanda
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Villa 2 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Villa 2 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Situado en la hermosa región de Halkidiki, esta casa unifamiliar ofrece vistas panorámicas a…
$432,858
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Halkidiki Properties
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Casa 2 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
La casa se encuentra en el pueblo de Agios Nicolaos 2,4 km de la playa más cercana y 2,7 km …
$318,518
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Área 561 m²
En venta dos villas anfiteatricas únicas sin terminar en el mar. Las villas son de 281 metro…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 1
Área 65 m²
Venta apartamento de 65 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la segunda…
$342,406
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 61 m²
A sólo 50 metros de una playa de arena, cafés junto al mar, tabernas y restaurantes, este ap…
$395,537
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 3
Área 198 m²
Venta apartamento de 198 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la primer…
$504,163
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Casa de campo en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo
Agios Nikolaos, Grecia
Área 400 m²
Venta casa de 1 plantas de 400 metros cuadrados en Creta. Los propietarios dejarán los muebl…
$637,583
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Apartamento 6 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 6 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
La casa se encuentra en el pueblo de Agios Nicolaos 2600 metros de la famosa playa de Trani …
$231,649
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 5
Área 210 m²
Venta de una propiedad que consta de un apartamento independiente de planta baja de 80 metro…
$613,968
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Villa 2 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Villa 2 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Vivienda independiente en venta en la hermosa región de Halkidiki, Grecia. Esta propiedad of…
$261,993
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Halkidiki Properties
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta dúplex de 110 metros cuadrados en Creta. El dúplex está situado en 2a planta y 3a plan…
$578,429
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Casa 5 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa 5 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Esta villa de lujo en venta en Agios Nikolaos, Creta se encuentra en la zona de Mochlos, sob…
$4,78M
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Casa de campo 2 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 130 m²
Venta casa de 1 plantas de 130 metros cuadrados en Creta. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$295,177
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Casa 5 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa 5 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
La casa se encuentra en los suburbios de Agios Nicolaos pueblo a 2300 metros, a 1300 metros …
$439,830
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 61 m²
A solo 50 metros de una playa de arena, cafés junto al mar, tabernas y restaurantes, este ap…
$439,224
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Área 518 m²
La propiedad se encuentra en el mejor lugar en la cima de una colina con vistas a la bahía d…
$1,44M
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 2
Área 57 m²
Situado a sólo 50 metros de playas de arena, cafés junto al mar, tavernas y restaurantes, es…
$401,441
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 313 m²
Código de propiedad: HPS4690 - Villa FOR SALE in Sithonia Agios Nikolaos for € 725.000 . Est…
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Casa de campo 7 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 7
Área 280 m²
Venta casa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en Creta. Semi-basement consta de 3 dormitor…
$1,12M
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Casa 7 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa 7 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 12
Área 330 m²
El complejo de nuevas villas construidas y maisonettes se encuentra en los suburbios de la l…
$2,31M
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Casa de campo 4 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 4
Área 237 m²
Venta casa de 3 plantas de 237 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de 2 dormitorio…
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Área 480 m²
Villa incompleta en venta en la zona de Agios Nikolaos. La villa está a solo 200 metros del …
$767,461
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