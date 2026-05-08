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Casas de campo con piscina en venta en Thermaikos Municipality, Grecia

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Peraia
13
Epanomi
8
Nea Michaniona
10
Neoi Epivates
8
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1 propiedad total found
Casa de campo en Thermaikos Municipality, Grecia
Casa de campo
Thermaikos Municipality, Grecia
Área 300 m²
Se ofrece a la venta una casa de tres pisos de 270 pies cuadrados en los suburbios de Salóni…
$531,319
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Thermaikos Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
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Baratos
De lujo
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