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Casas en Venta en Corfu Regional Unit, Grecia

;
Corfú
21
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
122
Municipality of Northern Corfu
34
Kassopaia Municipal Unit
15
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173 propiedades total found
Casa de campo en Kynopiastes, Grecia
Casa de campo
Kynopiastes, Grecia
Área 350 m²
Venta en construcción Casa de 1 planta de 350 metros cuadrados en la isla de Corfu. Los prop…
$271,563
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Casa de campo en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Casa de campo
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 150 m²
Venta Casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en la isla de Corfu. Hay: una chimenea, aire…
$2,24M
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Casa de campo 3 habitaciones en Benitses, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Benitses, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta, α casa de dos plantas en el pueblo de Kornata, parte central de la isla! Esta casa un…
$295,177
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Dassia, Grecia
Villa
Dassia, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Se vende villa de 2 plantas de 380 metros cuadrados en la isla de Corfú. La planta baja cons…
$1,12M
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Villa en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Villa
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
En venta 4 - villa de 250 metros cuadrados en la isla de Corfú. El sótano semi - consta de u…
$2,24M
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Villa en Kentroma, Grecia
Villa
Kentroma, Grecia
Área 150 m²
Venta, una villa de 150 metros cuadrados situada en Katavolos, al noreste de Corfu! La villa…
$2,66M
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TekceTekce
Adosado Adosado 4 habitaciones en Kynopiastes, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kynopiastes, Grecia
Dormitorios 4
Área 206 m²
Venta de maisonette de 206 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 3 nivel…
$194,817
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Casa de campo 3 habitaciones en Agii Deka, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Agii Deka, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta Casa de 2 plantas de 130 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
Precio en demanda
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Villa en Nissaki, Grecia
Villa
Nissaki, Grecia
Área 250 m²
Villa de lujo en venta en la isla de Corfú. La villa está totalmente equipada con todo lo ne…
$3,31M
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Villa en Ano Korakiana, Grecia
Villa
Ano Korakiana, Grecia
Área 340 m²
Venta villa de 340 metros cuadrados en la isla de Corfu. Hay: paneles solares para calefacci…
$1,53M
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Casa de campo 4 habitaciones en Agii Deka, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agii Deka, Grecia
Dormitorios 4
Área 290 m²
Venta Casa de 3 plantas de 290 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
$708,425
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Adosado Adosado en Agii Deka, Grecia
Adosado Adosado
Agii Deka, Grecia
Área 124 m²
En Venta – Dos Maisonettes en Agios Matthaios Dos maisonettes están disponibles para la vent…
$175,926
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Casa de campo 5 habitaciones en Sfakera, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Sfakera, Grecia
Dormitorios 5
Área 317 m²
Venta Casa de 2 plantas de 317 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
$531,319
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Casa de campo 4 habitaciones en Benitses, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Benitses, Grecia
Dormitorios 4
Área 209 m²
Venta Casa de 2 plantas de 209 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
$2,02M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vatonies, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vatonies, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
En venta, una antigua casa de 100 metros cuadrados en el pintoresco pueblo de Allimatades en…
$106,264
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Casa de campo en Benitses, Grecia
Casa de campo
Benitses, Grecia
Área 150 m²
Venta: Propiedad excepcional en Benitos con impresionantes vistas al mar Descubre esta fantá…
$1,10M
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Villa en Nissaki, Grecia
Villa
Nissaki, Grecia
Área 280 m²
Villa de lujo en venta en la isla de Corfú. La villa está totalmente equipada con todo lo ne…
$3,78M
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Casa de campo 2 habitaciones en Agios Pantaleimonas, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Agios Pantaleimonas, Grecia
Dormitorios 2
Área 58 m²
Venta Casa de 1 plantas de 58 metros cuadrados en la isla de Corfu. La casa consta de 2 dorm…
$259,756
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Villa en Kentroma, Grecia
Villa
Kentroma, Grecia
Área 650 m²
Este es un complejo de tres villas ubicadas en el pueblo de Kentroma, en la parte noreste de…
Precio en demanda
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Casa de campo en Astrakeri, Grecia
Casa de campo
Astrakeri, Grecia
Área 175 m²
Venta Casa de 1 planta de 175 metros cuadrados en la isla de Corfu. Una magnífica vista de l…
$1,85M
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Casa de campo 5 habitaciones en Pentati, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Pentati, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
Venta Casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 2…
$389,634
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Casa de campo en Agios Mattheos, Grecia
Casa de campo
Agios Mattheos, Grecia
Área 230 m²
En venta, una casa de 230 metros cuadrados que se encuentra en una parcela de 1.200 metros c…
$589,174
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Casa de campo 4 habitaciones en Gimari, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Gimari, Grecia
Dormitorios 4
Área 145 m²
En venta: con encanto 145 metros cuadrados Residencia en el corazón del casco antiguo de Cor…
$826,496
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Villa en Ipsos, Grecia
Villa
Ipsos, Grecia
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Área 45 m²
Venta villa de 1 plantas de 45 metros cuadrados en la isla de Corfu. Villa consta de un dorm…
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Villa en Kamara, Grecia
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Kamara, Grecia
Área 147 m²
Venta villa de 3 plantas de 147 metros cuadrados en la isla de Corfu. La planta baja consta …
$550,740
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Villa en Ipsos, Grecia
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Ipsos, Grecia
Dormitorios 1
Área 65 m²
Venta villa de 1 plantas de 65 metros cuadrados en la isla de Corfu. Villa consta de un dorm…
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Casa de campo 3 habitaciones en Gimari, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Gimari, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
Venta Casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 2…
$1,18M
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Casa de campo en Evropouli, Grecia
Casa de campo
Evropouli, Grecia
Área 209 m²
La propiedad está situada en la zona de Potamos. En la primera planta hay un apartamento de …
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Gouvia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gouvia, Grecia
Dormitorios 3
Área 185 m²
Venta de maisonette de 185 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 3 nivel…
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Northern Corfu, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Northern Corfu, Grecia
Dormitorios 2
Área 91 m²
En venta 2 -casa de 91 metros cuadrados en la isla de Corfú. La planta baja consta de sala d…
$118,071
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Tipos de propiedades en Corfu Regional Unit

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Corfu Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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