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Casas de campo en venta en Corfu Regional Unit, Grecia

;
Corfú
13
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
57
Municipality of Northern Corfu
17
Kassopaia Municipal Unit
6
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78 propiedades total found
Casa de campo en Kynopiastes, Grecia
Casa de campo
Kynopiastes, Grecia
Área 350 m²
Venta en construcción Casa de 1 planta de 350 metros cuadrados en la isla de Corfu. Los prop…
$271,563
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Casa de campo en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Casa de campo
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 150 m²
Venta Casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en la isla de Corfu. Hay: una chimenea, aire…
$2,24M
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Casa de campo 3 habitaciones en Benitses, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Benitses, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta, α casa de dos plantas en el pueblo de Kornata, parte central de la isla! Esta casa un…
$295,177
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Casa de campo 3 habitaciones en Agii Deka, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Agii Deka, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta Casa de 2 plantas de 130 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
Precio en demanda
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Casa de campo 4 habitaciones en Agii Deka, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agii Deka, Grecia
Dormitorios 4
Área 290 m²
Venta Casa de 3 plantas de 290 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
$708,425
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Casa de campo 5 habitaciones en Sfakera, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Sfakera, Grecia
Dormitorios 5
Área 317 m²
Venta Casa de 2 plantas de 317 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
$531,319
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Casa de campo 4 habitaciones en Benitses, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Benitses, Grecia
Dormitorios 4
Área 209 m²
Venta Casa de 2 plantas de 209 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
$2,02M
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Casa de campo en Benitses, Grecia
Casa de campo
Benitses, Grecia
Área 150 m²
Venta: Propiedad excepcional en Benitos con impresionantes vistas al mar Descubre esta fantá…
$1,10M
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Casa de campo 2 habitaciones en Agios Pantaleimonas, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Agios Pantaleimonas, Grecia
Dormitorios 2
Área 58 m²
Venta Casa de 1 plantas de 58 metros cuadrados en la isla de Corfu. La casa consta de 2 dorm…
$259,756
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Casa de campo en Astrakeri, Grecia
Casa de campo
Astrakeri, Grecia
Área 175 m²
Venta Casa de 1 planta de 175 metros cuadrados en la isla de Corfu. Una magnífica vista de l…
$1,85M
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Casa de campo 5 habitaciones en Pentati, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Pentati, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
Venta Casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 2…
$389,634
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Casa de campo en Agios Mattheos, Grecia
Casa de campo
Agios Mattheos, Grecia
Área 230 m²
En venta, una casa de 230 metros cuadrados que se encuentra en una parcela de 1.200 metros c…
$589,174
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Casa de campo 4 habitaciones en Gimari, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Gimari, Grecia
Dormitorios 4
Área 145 m²
En venta: con encanto 145 metros cuadrados Residencia en el corazón del casco antiguo de Cor…
$826,496
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Casa de campo 3 habitaciones en Gimari, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Gimari, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
Venta Casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 2…
$1,18M
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Casa de campo en Evropouli, Grecia
Casa de campo
Evropouli, Grecia
Área 209 m²
La propiedad está situada en la zona de Potamos. En la primera planta hay un apartamento de …
Precio en demanda
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Northern Corfu, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Northern Corfu, Grecia
Dormitorios 2
Área 91 m²
En venta 2 -casa de 91 metros cuadrados en la isla de Corfú. La planta baja consta de sala d…
$118,071
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Casa de campo en Kynopiastes, Grecia
Casa de campo
Kynopiastes, Grecia
Área 75 m²
Se vende casa de 1 piso de 75 metros cuadrados en la isla de Corfú. Se vende propiedad única…
$129,878
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Casa de campo 9 habitaciones en Ipsos, Grecia
Casa de campo 9 habitaciones
Ipsos, Grecia
Dormitorios 9
Área 430 m²
Venta Casa de 3 plantas de 430 metros cuadrados en la isla de Corfu. Sótano consta de 3 dorm…
$1,24M
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Casa de campo en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Casa de campo
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 128 m²
En venta hay dos edificios con una superficie total de 128 metros cuadrados. M, que se encue…
Precio en demanda
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Casa de campo 7 habitaciones en Ipsos, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Ipsos, Grecia
Dormitorios 7
Área 274 m²
Venta Casa de 3 plantas de 274 metros cuadrados en la isla de Corfu. Semi-basement consta de…
$1,01M
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Casa de campo en Kynopiastes, Grecia
Casa de campo
Kynopiastes, Grecia
Área 132 m²
En venta hay 2 casas de campo 91 metros cuadrados y 41 metros cuadrados en el pueblo de Agio…
$354,213
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Casa de campo en Kynopiastes, Grecia
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Kynopiastes, Grecia
Área 240 m²
La venta es una casa de 240 metros cuadrados en la zona de Gastouri, a 8 km de la ciudad de …
$1,95M
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Casa de campo en Magoulades, Grecia
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Magoulades, Grecia
Área 300 m²
Venta Casa de 1 planta de 300 metros cuadrados en la isla de Corfu. La casa consta de un alm…
$295,177
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Casa de campo en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
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Área 90 m²
En la isla de Corfu hay cuatro casas en venta. Tres de ellos tienen un área de 35 metros cua…
$288,284
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Casa de campo 8 habitaciones en Sokraki, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Sokraki, Grecia
Dormitorios 8
Área 320 m²
Venta casa de 2 plantas de 320 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 2…
$283,370
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Casa de campo 3 habitaciones en Avliotes, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Avliotes, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta Casa de 2 plantas de 110 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de s…
$113,348
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Casa de campo 4 habitaciones en Evropouli, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Evropouli, Grecia
Dormitorios 4
Área 235 m²
Venta Casa de 2 plantas de 235 metros cuadrados en la isla de Corfu. El sótano consiste en u…
$649,390
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Casa de campo en Gouvia, Grecia
Casa de campo
Gouvia, Grecia
Área 450 m²
Venta, una casa unifamiliar de 450 metros cuadrados situada en Gouvia! La propiedad consta…
$814,689
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Casa de campo en Argirades, Grecia
Casa de campo
Argirades, Grecia
Área 200 m²
En venta, una casa de campo compuesta por tres apartamentos. En la planta baja hay dos apart…
$461,255
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Casa de campo 2 habitaciones en Evropouli, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Evropouli, Grecia
Dormitorios 2
Área 69 m²
Venta antigua construcción Casa de 1 planta de 69 metros cuadrados en la isla de Corfu. La c…
$377,827
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Parámetros de las propiedades en Corfu Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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