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Villas en venta en Corfu Regional Unit, Grecia

;
Corfú
3
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
39
Municipality of Northern Corfu
8
Kassopaia Municipal Unit
7
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59 propiedades total found
Villa en Dassia, Grecia
Villa
Dassia, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Se vende villa de 2 plantas de 380 metros cuadrados en la isla de Corfú. La planta baja cons…
$1,12M
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Villa en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Villa
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
En venta 4 - villa de 250 metros cuadrados en la isla de Corfú. El sótano semi - consta de u…
$2,24M
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Villa en Kentroma, Grecia
Villa
Kentroma, Grecia
Área 150 m²
Venta, una villa de 150 metros cuadrados situada en Katavolos, al noreste de Corfu! La villa…
$2,66M
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Villa en Nissaki, Grecia
Villa
Nissaki, Grecia
Área 250 m²
Villa de lujo en venta en la isla de Corfú. La villa está totalmente equipada con todo lo ne…
$3,31M
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Villa en Ano Korakiana, Grecia
Villa
Ano Korakiana, Grecia
Área 340 m²
Venta villa de 340 metros cuadrados en la isla de Corfu. Hay: paneles solares para calefacci…
$1,53M
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Villa en Nissaki, Grecia
Villa
Nissaki, Grecia
Área 280 m²
Villa de lujo en venta en la isla de Corfú. La villa está totalmente equipada con todo lo ne…
$3,78M
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Villa en Kentroma, Grecia
Villa
Kentroma, Grecia
Área 650 m²
Este es un complejo de tres villas ubicadas en el pueblo de Kentroma, en la parte noreste de…
Precio en demanda
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Villa en Ipsos, Grecia
Villa
Ipsos, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta villa de 1 plantas de 45 metros cuadrados en la isla de Corfu. Villa consta de un dorm…
$543,126
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Villa en Kamara, Grecia
Villa
Kamara, Grecia
Área 147 m²
Venta villa de 3 plantas de 147 metros cuadrados en la isla de Corfu. La planta baja consta …
$550,740
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Villa en Ipsos, Grecia
Villa
Ipsos, Grecia
Dormitorios 1
Área 65 m²
Venta villa de 1 plantas de 65 metros cuadrados en la isla de Corfu. Villa consta de un dorm…
$543,126
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Villa en Agii Deka, Grecia
Villa
Agii Deka, Grecia
Área 250 m²
Elegante Villa costera de 250 metros cuadrados en venta en Psaras, Corfu! Despertarse hasta…
$2,95M
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Villa en Benitses, Grecia
Villa
Benitses, Grecia
Área 400 m²
VENTA: 2 casas (120 metros cuadrados y 280 metros cuadrados) en la costa de Tsaki Benitses e…
$1,95M
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Villa en Kamara, Grecia
Villa
Kamara, Grecia
Dormitorios 3
Área 290 m²
Se vende villa de 2 plantas de 290 metros cuadrados en la isla de Corfú. La planta baja cons…
$1,65M
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Villa en Kassiopi, Grecia
Villa
Kassiopi, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 420 m²
Property Code: HPS5626 - Villa FOR SALE in Corfu Kassiopi for € 3.100.000 . This 420 sq. m.…
$3,57M
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Villa en Barbati, Grecia
Villa
Barbati, Grecia
Área 480 m²
Venta villa de 480 metros cuadrados en la isla de Corfu. Hay: calefacción. Hay un sistema de…
$3,78M
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Villa en Souleika, Grecia
Villa
Souleika, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Property Code: HPS5624 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.500.000 . This 200 sq. m…
$1,73M
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Villa en Kokkini, Grecia
Villa
Kokkini, Grecia
Venta: una villa de 78.16 metros cuadrados, construida en 2005, situada en una zona tranquil…
$375,424
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Villa en Katavolos, Grecia
Villa
Katavolos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 314 m²
Property Code: HPS5600 - Villa FOR SALE in Corfu Kassiopi for € 3.400.000 . This 314 sq. m.…
$3,91M
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Villa en Gouvia, Grecia
Villa
Gouvia, Grecia
Dormitorios 5
Área 1 000 m²
Venta villa de 3 plantas de 1000 metros cuadrados en la isla de Corfu. Semi-basement consta …
$4,13M
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Villa en Agii Deka, Grecia
Villa
Agii Deka, Grecia
Dormitorios 5
Área 360 m²
Venta villa de 2 plantas de 360 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$2,72M
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Villa en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Villa
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 457 m²
Property Code: HPS5622 - Villa FOR SALE in Corfu Faiakes for € 1.100.000 . This 457 sq. m. …
$1,27M
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Villa en Viros, Grecia
Villa
Viros, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 377 m²
Property Code: HPS5627 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.900.000 . This 377 sq. m…
$2,19M
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Villa en Dassia, Grecia
Villa
Dassia, Grecia
Dormitorios 3
Área 240 m²
Venta villa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$1,65M
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Villa en Sinarades, Grecia
Villa
Sinarades, Grecia
Dormitorios 3
Área 181 m²
Venta villa de 2 plantas de 181 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$2,36M
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Villa en Souleika, Grecia
Villa
Souleika, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Property Code: HPS5602 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.350.000 . This 240 sq. m…
$1,55M
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Villa en Astrakeri, Grecia
Villa
Astrakeri, Grecia
Dormitorios 2
Área 250 m²
Venta villa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$2,95M
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Villa en Ipsos, Grecia
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Ipsos, Grecia
Dormitorios 3
Área 132 m²
Venta villa de 2 plantas de 132 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$767,461
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Villa en Ermones, Grecia
Villa
Ermones, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Property Code: HPS5601 - Villa FOR SALE in Corfu Pareli for € 850.000 . This 350 sq. m. fur…
$978,225
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Villa 7 habitaciones en Spartilas, Grecia
Villa 7 habitaciones
Spartilas, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Número de plantas 2
Elegant Villa with Panoramic Views and Pool in Corfu Price: €1,600,000 Location: Spartil…
$1,89M
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Villa en Dassia, Grecia
Villa
Dassia, Grecia
Dormitorios 3
Área 240 m²
Venta villa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
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Parámetros de las propiedades en Corfu Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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