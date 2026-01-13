Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Renania del Norte-Westfalia
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Renania del Norte-Westfalia, Alemania

Dusseldorf
54
Essen
8
Duisburgo
15
Gelsenkirchen
6
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Solingen, Alemania
Apartamento 5 habitaciones
Solingen, Alemania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Piso 1
Exclusivo loft de 190 m2 en un edificio histórico de fábrica con dos terrazas en Solingen De…
$858,670
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ELEMENTA
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 7 habitaciones en Duisburgo, Alemania
Apartamento 7 habitaciones
Duisburgo, Alemania
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Piso 5
Venta de paquetes: dos apartamentos totalmente renovados en Duisburg (Ruhrort) - cerca del R…
$407,228
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ELEMENTA
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Essen, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Essen, Alemania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 2
¡Atención a futuros propietarios! Venta es un acogedor apartamento de 2,5 habitaciones con b…
$168,709
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ELEMENTA
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Telegram Escribir en Telegram
NicoleNicole
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Renania del Norte-Westfalia

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Renania del Norte-Westfalia, Alemania

con Garaje
con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir