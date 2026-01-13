Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Alemania
  3. Renania del Norte-Westfalia
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Garaje

Apartamentos con garaje en venta en Renania del Norte-Westfalia, Alemania

Dusseldorf
54
Essen
8
Duisburgo
15
Gelsenkirchen
6
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Essen, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Essen, Alemania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Piso 2
Moderno apartamento de 3 habitaciones con balcón y garaje en Essen-Steele 205.000 € + 3,57% …
$238,519
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ELEMENTA
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Renania del Norte-Westfalia

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Renania del Norte-Westfalia, Alemania

con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir