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Oficinas en Venta en Fráncfort del Meno, Alemania

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Oficina 949 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Oficina 949 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 949 m²
Número de plantas 3
Un paquete de locales comerciales en un nuevo proyecto en los suburbios de Frankfurt am Main…
$3,57M
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Oficina 3 200 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Oficina 3 200 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 3 200 m²
Número de plantas 7
Venta es una prestigiosa oficina de 7 plantas y un edificio comercial situado en el corazón …
$20,02M
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Oficina 949 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Oficina 949 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 949 m²
Número de plantas 3
Un paquete de locales comerciales en un nuevo proyecto en el suburbio de Frankfurt de Main c…
$3,60M
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Oficina 950 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Oficina 950 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 950 m²
Paquete de locales comerciales con arrendamientos indizados a largo plazo en los suburbios d…
$4,01M
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